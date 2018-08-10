Исходники макета https://drive.google.com/open?id=1W5mh-KU_RUbFHizY2wjfegViDz6E8O8n архиве папки: pages - здесь исходники страницe lements - ui-файл, слайды блока "хоккей", формы font - шрифты - Сверстать, привязать к какой нибудь админке ...
Адаптивная верстка интернет-магазина электрических товаров
Необходимо выполнить верстку на основании psd макетов (макеты отрисованы только для ПК, но сделать верстку нужно адаптивную). Желательно на bootstrap.
Должны обязательно выполняться следующие требования:
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru
а) Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы
б) Оптимизируйте загрузку видимого контента
и
в) Все блоки верстки (например, меню, слайдер) должны быть в одном экземпляре для мобильной и десктопной версии (не делать разные экземпляры для мобильной и десктопной версии, адаптация только через CSS).
В предложениях указывайте, пожалуйста, срок выполнения верстки и срок исправления выявленных ошибок.
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