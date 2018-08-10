Адаптивная верстка интернет-магазина промышленых деталей

$140
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка119 просмотров

Необходимо выполнить верстку на основании psd макетов (макеты отрисованы только для ПК, но сделать верстку нужно адаптивную).    Желательно на bootstrap.

 Должны обязательно выполняться следующие требования:

 https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru

 а) Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

 б) Оптимизируйте загрузку видимого контента

 и

 в) Все блоки верстки (например, меню, слайдер) должны быть в одном экземпляре для мобильной и десктопной версии (не делать разные экземпляры для мобильной и десктопной версии, адаптация только через CSS).

 В предложениях указывайте, пожалуйста, срок выполнения верстки и срок исправления выявленных ошибок.

BootstrapCSSJavaScript
7 лет назад
gsa_1979
Сергей 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

denilaas
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$140
7 дней
Как всегда все было на высшем уровне. Все требования в т.ч. оптимизация полностью учтены. Рекомендую к сотрудничеству!
В очередной раз Сергей предоставил четкое техническое задание, по которому было легко работать. Вежлив в общении, своевременная оплаты. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

denilaas
Денис 
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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