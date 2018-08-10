Адаптивная верстка интернет-магазина промышленых деталей

Необходимо выполнить верстку на основании psd макетов (макеты отрисованы только для ПК, но сделать верстку нужно адаптивную). Желательно на bootstrap.

Должны обязательно выполняться следующие требования:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru

а) Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

б) Оптимизируйте загрузку видимого контента

и

в) Все блоки верстки (например, меню, слайдер) должны быть в одном экземпляре для мобильной и десктопной версии (не делать разные экземпляры для мобильной и десктопной версии, адаптация только через CSS).

В предложениях указывайте, пожалуйста, срок выполнения верстки и срок исправления выявленных ошибок.