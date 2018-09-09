Приветствую, нужно адаптировать сайт под мобильные устройства Nehodi.by
Сверстать заглушку
Требуется адаптивно сверстать заглушку, настроить форму обратной связи.
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