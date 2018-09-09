Сверстать заглушку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок224 просмотра

Требуется адаптивно сверстать заглушку,  настроить форму обратной связи. 

https://yadi.sk/i/00nPEvAV3ZnQcb

7 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Melnyk_Roman
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$12
1 день
Работа выполнена. Спасибо.
Все отлично, заказ оплачен!

Заявки фрилансеров

Melnyk_Roman
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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