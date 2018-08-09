Скриптик вывода адреса в шапке .

sm.shopa.top есть сайтик. На нем есть выбор города в шапке. Нужно чтобы при клике на город менялся блок с координатами и записывалась в куки браузера соответствующая информация какой город выбран и в будущем показывало нужные координаты. Для знающего работы максимум на 20 минут, так что прошу звездные цены не ломать. Можно просто написать скриптик а я потом интегрирую на сайт. Сделать нужно сейчас.