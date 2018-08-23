Сверстать лендинг HTML+CSS+JS+обрабочтик форм

$65
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка342 просмотра

Необходимо сверстать небольшой лендинг, с адаптацией. Макеты для разных экранов присутствуют. Плюс подключить формы. Детальное ТЗ исполнителю

CSSHTMLJavaScript
7 лет назад
Webfuture
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

SkipTyler
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$65
3 дня
Рекомендую Александра как хорошего и ответственного верстальщика. Были мелкие правки, и он беспрекословно все исправлял. По итогу задание выполнил на 5+. Думаю, поработаем еще)
Благодарен Юлии за работу! Было приятно и комфортно работать. Однозначно рекомендую! Буду рад сотрудничать еще! Спасибо!

Заявки фрилансеров

SkipTyler
31 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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