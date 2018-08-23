Убрать картинку ко дню строителя на главной, вместо неё возвращаем то, что было (фоновые картинки) и 2 мелких блока рядом. Друпал 7 Примеры работ, цены, сроки.
Сверстать лендинг HTML+CSS+JS+обрабочтик форм
Необходимо сверстать небольшой лендинг, с адаптацией. Макеты для разных экранов присутствуют. Плюс подключить формы. Детальное ТЗ исполнителю
Выбранный исполнитель
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