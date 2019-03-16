Верстка лендинга на WIX или Tilda

Необходимо выполнить верстку лендинга в разрешениях 1920, 1366, 360 на конструкторе WIX или Tilda. Желательно WIX, так как есть уже проплаченный аккаунт и домен, хотя что-то его ругают многие. Страница не особо сложная, думаю, можно как-то сделать, чтобы не сильно тормознуто было. Осознаем недостатки конструкторов, а также их платность, однако, важна возможность свободно самостоятельно корректировать контент, а с CMS как-то не складывались отношения.

Дизайн выполнен в PSD формате.