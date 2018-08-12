Срочно! Необходимо подправить верстку на 5 страницах, на каждой около 4 блоков. Все подробности исполнителю. От вас приблизительные сроки и стоимость.
Доработать мобильную версию сайта Wordpress
Сайт: https://zarabotkionline.ru/ Интересует версия на мобильном
1. Сделать липкое меню на мобильной версии (плагин myStickymenu не совсем корректно работает) - при нажатии на кнопку Top Meny выводит список пунктов меню, но при скролле вниз сам загружается и показывает не полный список пунктов меню а лишь то, что отображается на странице мобильного);
2. Переименорвать TOP MENU в МЕНЮ;
3. Сменить шрифт на заголовках H2, H3, H4 ( предыдущий фрилансер изменил только H1 - поменял размер шрифта и сделал их по центру).
Жду ваших предложений
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Адрес сайтов: https://wisegroup.com.ua/ua/ , https://pareto.com.ua/, система управление Wordpress. Требуются правки по: 1. Верстка ( где-то плашки по вылетали, где-то форма не работает); 2. Поправить код по google page speed 3) ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $7
Скопировать вот это лендинг(mob.aimama.ru) правки обычные поменять почту прихода заявок и удалить номер телефона указанный в конце лендинга.Срок 1 день максимумHTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужна верстка страницы из PSD. Скрин в аттаче Требования Адаптивность, размеры 320*480 , 480*800 , 640 * 960 1024 * 768 , 1366* 768, 1280*800 1680 * 1050, 1280 ...Завершен7 лет назад
Делаем ребрендинг сайта… Был http://twocats.com.ua стал http://bamperisus.com.ua Основную часть сами поменяли… осталось то, что с дизайном связано. Правки ниже. поменять лого в хедере и футере… вот исходники лого… только цвет наоборот, ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $65
Необходимо сверстать небольшой лендинг, с адаптацией. Макеты для разных экранов присутствуют. Плюс подключить формы. Детальное ТЗ исполнителюЗавершен7 лет назад
Убрать картинку ко дню строителя на главной, вместо неё возвращаем то, что было (фоновые картинки) и 2 мелких блока рядом. Друпал 7 Примеры работ, цены, сроки.HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать интернет-магазин для 1С Битрикс. Другие CMS не интересуют. Дизайн макетов страниц десктопа+адаптива в наличии, нужна только аккуратная верстка и посадка на 1С Битрикс. Пишите Ваши цены и в какой срок готовы ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сверстать небольшой лендинг, адаптив, быстрая скорость загрузки. Джепег дизайна https://yadi.sk/d/OTwLLC5o3a6jbV Пример по верстке: http://american-bag.ru https://bagforme.ru, ничего лишнего не нужно. По срокам: до 4х дней. Пишите цену и сроки. Указывайте свой телеграм или ...Завершен7 лет назад
Добрый день всем веб дизайнерам и верстальщикам! На данном этапе у нас есть дизайн в формате JPEG. 25 страниц вместе с главной, есть как сложные, так и совсем лёгкие странички. Нам нужна вёрстка ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад