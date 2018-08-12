Доработать мобильную версию сайта Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки184 просмотра

Сайт: https://zarabotkionline.ru/  Интересует версия на мобильном

1. Сделать липкое меню на мобильной версии (плагин myStickymenu не совсем корректно работает) - при нажатии на кнопку Top Meny выводит список пунктов меню, но при скролле вниз сам загружается и показывает не полный список пунктов меню а лишь то, что отображается на странице мобильного);

2. Переименорвать TOP MENU в МЕНЮ;

3. Сменить шрифт на заголовках H2, H3, H4 ( предыдущий фрилансер изменил только H1 - поменял размер шрифта и сделал их по центру).

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WordPress
7 лет назад
Artem189
Артем 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Alexkwon
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
32 отзыва
7 лет назад
$15
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Заявки фрилансеров

Alexkwon
Алексей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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