Верстка страниц сайта

Необходимо сверстать сайт в HTML. Есть макеты:

5 внутренних.rar (98660533)

Детейлинг + 4.rar (63892775)

Есть сайт уже работающий на opencart detailing-car.ru. Я хочу сделать сайт без CMS, просто на HTML. На сайте есть уже GIT настроенный - с ним нужно будет аккуратно