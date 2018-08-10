Верстка страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок242 просмотра

Необходимо сверстать сайт в HTML. Есть макеты:

5 внутренних.rar (98660533)

Детейлинг + 4.rar (63892775)

Есть сайт уже работающий на opencart detailing-car.ru. Я хочу сделать сайт без CMS, просто на HTML. На сайте есть уже GIT настроенный - с ним нужно будет аккуратно

GitHTMLOpencart
7 лет назад
mosalko
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 минут назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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