Верстка сайта и перенос на CMS

Добрый день, необходимо сверстать главную страницу, а также шаблон внутренней страницы сайта (пример прикрепил).

Затем нужно перенести на CMS Wordpress либо Modx, ПК версия. Подробное ТЗ и описание предоставлю исполнителю непосредственно перед началом работ.

По срокам - нужно уже приступать.

Оплата будет производиться через "безопасную сделку".

От себя гарантирую - своевременные оплату и ответы на ваши вопросы в случае необходимости.

В качестве бонуса хочу сообщить, что если работа будет выполнена качественно и в поставленные сроки, то я продолжу сотрудничать с вами на постоянной основе. Есть стабильных поток сайтов на создание, а также техправкам, т.е. работы много и требуется надежный исполнитель.