Верстка сайта и перенос на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок219 просмотров

Добрый день, необходимо сверстать главную страницу, а также шаблон внутренней страницы сайта (пример прикрепил). 

Затем нужно перенести на CMS Wordpress либо Modx, ПК версия. Подробное ТЗ и описание предоставлю исполнителю непосредственно перед началом работ.

По срокам - нужно уже приступать.

Оплата будет производиться через "безопасную сделку".

От себя гарантирую - своевременные оплату и ответы на ваши вопросы в случае необходимости.

В качестве бонуса хочу сообщить, что если работа будет выполнена качественно и в поставленные сроки, то я продолжу сотрудничать с вами на постоянной основе. Есть стабильных поток сайтов на создание, а также техправкам, т.е. работы много и требуется надежный исполнитель.

MODXWordPress
7 лет назад
dezmand93
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

divster777
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$80
3 дня
Крайне ответственный и профессиональный исполнитель. Работа была выполнена в срок, с минимальным количеством правок. Оперативно отвечает на вопросы, так как всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Дмитрий отличный заказчик! Описание сути задачи, правки, все четко структурировано, по пунктам, что не может не радовать) Оплата без каких-либо задержек. Всецело рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

divster777
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад

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