Есть сайт: https://www.realnyezarabotki.com/ на "гребаном" конструкоторе сайтов Webnode. HTML. Все внешние ссылки на нем закрыты тегом rel="nofollow" в ручном режиме. Хочу все внешние ссылки сделать внутренними по типу: "https://www.realnyezarabotki.com/goto/***" плюс добавить к ним валидный код . Сайт относительно большой, ...
Сверстать и посадить на админку
У нас интернет магазин не большой без корзины и всяких лишний фильтров
Макеты тут https://yadi.sk/d/Lju1GFfU3YMva4
Нужно красиво сверстать и привязать к админке (любой удобной) что бы мы с легкостью менять тот или иной контент
самое главное что бы это было очень просто и легко
Пишите цену, срок и пример работы.
Кто реально готов работать пишите в ЛС обсудим.
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