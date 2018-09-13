Сверстать и посадить на админку

У нас интернет магазин не большой без корзины и всяких лишний фильтров

Макеты тут https://yadi.sk/d/Lju1GFfU3YMva4

Нужно красиво сверстать и привязать к админке (любой удобной) что бы мы с легкостью менять тот или иной контент

самое главное что бы это было очень просто и легко

Пишите цену, срок и пример работы.

Кто реально готов работать пишите в ЛС обсудим.