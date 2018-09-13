Сверстать и посадить на админку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок470 просмотров

У нас интернет магазин не большой без корзины и всяких лишний фильтров

Макеты тут https://yadi.sk/d/Lju1GFfU3YMva4 

Нужно красиво сверстать и привязать к админке (любой удобной) что бы мы с легкостью менять тот или иной контент

самое главное что бы это было очень просто и легко

Пишите цену, срок и пример работы.

Кто реально готов работать пишите в ЛС обсудим.

7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

true404
Стас 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$120
7 дней
Текст: проект был выполнен с задержкой но выполнен.
всё отлично!

Заявки фрилансеров

true404
Стас 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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