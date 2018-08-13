Внедрить готовую форму обратной связи в указанное место на сайте (WP)

На сайте http://vilochnyi.ru в самом низу есть форма обратной связи (форма заявки) в блоке футера "4 веские причины заказать погрузчик в компании «Складская техника»". Необходимо продублировать данную форму и внедрить выше - в сайдбар справа (под оранжевой кнопкой "Заказать звонок").

Она должна присутствовать в сайдбаре всех страниц: карточек товаров, тегов по типу двигателя и по виду погрузчика., страниц из верхнего меню, аккуратно вписываться и не ломать всю верстку - как на десктопе, так и на мобильной версии сайта - это важно!

При необходимости форму можно адаптировать к сайдбару - уменьшать шрифты, уменьшать или разумно обрезать.

Срок - дедлайн до завтрашнего вечера. Очень желательно - сделать сегодня, чтобы завтра с утра я мог показать сайт руководству. Оплата по факту любым удобным для вас способом.