У нас интернет магазин не большой без корзины и всяких лишний фильтров Макеты тут https://yadi.sk/d/Lju1GFfU3YMva4 Нужно красиво сверстать и привязать к админке (любой удобной) что бы мы с легкостью менять тот или иной контент ...
Внедрить готовую форму обратной связи в указанное место на сайте (WP)
На сайте http://vilochnyi.ru в самом низу есть форма обратной связи (форма заявки) в блоке футера "4 веские причины заказать погрузчик в компании «Складская техника»". Необходимо продублировать данную форму и внедрить выше - в сайдбар справа (под оранжевой кнопкой "Заказать звонок").
Она должна присутствовать в сайдбаре всех страниц: карточек товаров, тегов по типу двигателя и по виду погрузчика., страниц из верхнего меню, аккуратно вписываться и не ломать всю верстку - как на десктопе, так и на мобильной версии сайта - это важно!
При необходимости форму можно адаптировать к сайдбару - уменьшать шрифты, уменьшать или разумно обрезать.
Срок - дедлайн до завтрашнего вечера. Очень желательно - сделать сегодня, чтобы завтра с утра я мог показать сайт руководству. Оплата по факту любым удобным для вас способом.
Выбранный исполнитель
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