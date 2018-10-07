Вёрстка и посадка на CMS Opencart интернет-магазина.

Нужно как можно скорее адаптивно (или с моб. версией) сверстать и натянуть на opencart интернет-магазин детской одежды по psd. Главную страницу прикрепил. Дизайн на данный момент на финальной стадии, будет в течение одного/двух дней. Ищу ответственного исполнителя, который точно оценить срок выполнения и сделает во время. В заявке указывайте точные срок и цену, либо вопросы/бриф, которые смогут помочь их определить.

Необходимые страницы:

• Главная страница

• Список разделов 1 уровня

• Списоктоваров одного раздела (плиткой)

• Карта товара

• Список товаров одного бренда

• Результаты фильтра и их отсутствие

• Раздел SALE

• Список товаров в корзине и их отсутствие

• Страница оформления заказа

• Страница «Спасибо за заказ»

• Вход/Регистрацияв окне с возможностью подписки на рассылку

• Личный кабинет – мои заказы/мои скидки

• Страница ничего не найдено по поиску товаров

• Типовые страницы – условия сотрудничества/контакты/доставка