Вёрстка и посадка на CMS Opencart интернет-магазина.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок221 просмотр

Нужно как можно скорее адаптивно (или с моб. версией) сверстать и натянуть на opencart интернет-магазин детской одежды по psd.   Главную страницу прикрепил. Дизайн на данный момент на финальной стадии, будет в течение одного/двух дней.  Ищу ответственного исполнителя, который точно оценить срок выполнения и  сделает во время.  В заявке указывайте точные срок и цену, либо вопросы/бриф, которые смогут помочь их определить. 

Необходимые страницы:

            •           Главная страница

            •           Список разделов 1 уровня

            •           Списоктоваров одного раздела (плиткой)

            •           Карта товара

            •           Список товаров одного бренда

            •           Результаты фильтра и их отсутствие

            •           Раздел SALE

            •           Список товаров в корзине и их отсутствие

            •           Страница оформления заказа

            •           Страница «Спасибо за заказ»

            •           Вход/Регистрацияв окне с возможностью подписки на рассылку

            •           Личный кабинет – мои заказы/мои скидки

            •           Страница ничего не найдено по поиску товаров

            •           Типовые страницы – условия сотрудничества/контакты/доставка

Opencart
7 лет назад
Eegor
Егор 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

true404
Стас 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$200
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
всё ок

Заявки фрилансеров

true404
Стас 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад