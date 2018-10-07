У нас интернет магазин не большой без корзины и всяких лишний фильтров Макеты тут https://yadi.sk/d/Lju1GFfU3YMva4 Нужно красиво сверстать и привязать к админке (любой удобной) что бы мы с легкостью менять тот или иной контент ...
Вёрстка и посадка на CMS Opencart интернет-магазина.
Нужно как можно скорее адаптивно (или с моб. версией) сверстать и натянуть на opencart интернет-магазин детской одежды по psd. Главную страницу прикрепил. Дизайн на данный момент на финальной стадии, будет в течение одного/двух дней. Ищу ответственного исполнителя, который точно оценить срок выполнения и сделает во время. В заявке указывайте точные срок и цену, либо вопросы/бриф, которые смогут помочь их определить.
Необходимые страницы:
• Главная страница
• Список разделов 1 уровня
• Списоктоваров одного раздела (плиткой)
• Карта товара
• Список товаров одного бренда
• Результаты фильтра и их отсутствие
• Раздел SALE
• Список товаров в корзине и их отсутствие
• Страница оформления заказа
• Страница «Спасибо за заказ»
• Вход/Регистрацияв окне с возможностью подписки на рассылку
• Личный кабинет – мои заказы/мои скидки
• Страница ничего не найдено по поиску товаров
• Типовые страницы – условия сотрудничества/контакты/доставка
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
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