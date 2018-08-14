Настроить цели в метрике, разместить политику конфиденциальности

1. Настроить цели в Яндекс Метрике (метрика стоит). Цели на отправленные заявки на все формы на сайте (их две или три)

2. Разместить политику конфиденциальности (текст взять тут http://xn--80aagavcfbcu5aogo1a4iub.xn--p1ai/politica.html)

3. Поставить в формах галочки (согласие на обработку персональных данных). Галочка по умолчанию уже активна, если снять - отправлять заявка не должна.