Настроить цели в метрике, разместить политику конфиденциальности

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка155 просмотров

1. Настроить цели в Яндекс Метрике (метрика стоит). Цели на отправленные заявки на все формы на сайте (их две или три)

2. Разместить политику конфиденциальности (текст взять тут http://xn--80aagavcfbcu5aogo1a4iub.xn--p1ai/politica.html)

3. Поставить в формах галочки (согласие на обработку персональных данных). Галочка по умолчанию уже активна, если снять - отправлять заявка не должна.

7 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

kmmakarov
Кирилл 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Спасибо за работу
Хороший заказчик, четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kmmakarov
Кирилл 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад