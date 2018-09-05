Сверстать адаптивный слайдер

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки240 просмотров

Необходимо сверстать слайдер. Бюджет минимальный. Ссылка на макет http://joxi.ru/Q2KLw8dU4WaXwA

Проект срочный. Оставляйте заявки те, кто может реализовать до 17,00 завтрашнего дня

7 лет назад
Webfuture
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

snevzorova87
Светлана 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$8
1 день
Светлана хорошо справилась с задачей, правки также внесла очень оперативно. Благодарю за хорошую работу.
Только самые положительные впечатления о работе с Юлией. Приятная в общении, понимает четко чего хочет, корректная задача и оперативная проверка) спасибо

Заявки фрилансеров

snevzorova87
Светлана 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад