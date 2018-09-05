Сверстать адаптивный слайдер

У нас интернет магазин не большой без корзины и всяких лишний фильтров Макеты тут https://yadi.sk/d/Lju1GFfU3YMva4 Нужно красиво сверстать и привязать к админке (любой удобной) что бы мы с легкостью менять тот или иной контент ...