Адаптивная верстка макета с сайта

Нужно как можно скорее адаптивно (или с моб. версией) сверстать и натянуть на opencart интернет-магазин детской одежды по psd. Главную страницу прикрепил. Дизайн на данный момент на финальной стадии, будет в течение одного/двух дней. Ищу ...