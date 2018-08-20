Адаптивная верстка макета с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок323 просмотра

Необходимо сделать адаптивную верстку макетов сайта.

Примеры макетов по ссылке: https://dropmefiles.com/cGRfN

7 лет назад
projectridis
Екатерина 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Zario
Игорь 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
7 лет назад
$58
5 дней
Качественная и быстрая работа, Игорь всегда был на связи, работа выполнена в срок.
Все прошло отлично, терпеливый заказчик, своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

Zario
Игорь 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
7 лет назад