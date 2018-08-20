Есть сайт. В шапке сайта есть вкладки О компании, контакты, услуги. Требуется добавить страницу - Вакансии. Вкладка Вакансии должна открывать страницу с описанием. Страницу с описанием ...
Адаптивная верстка макета с сайта
Необходимо сделать адаптивную верстку макетов сайта.
Примеры макетов по ссылке: https://dropmefiles.com/cGRfN
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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