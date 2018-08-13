Необходимо сверстать landing-page с анимацией элементов и мобильной адаптацией. По ссылке комментарии от дизайнера по анимации https://yadi.sk/i/18LjCZIz3a7zbN
Адаптивная форма отправки (верстка)
Здравствуйте!
Сайт https://www.czm-umilenie.ru/stat-dobrovolcem.html
нужно сверстать адаптивную форму отправки, под стиль стайта.
За образец пунктов берем http://ekbmiloserdie.ru/home/volunteeranketa/go
Поля такие:
- Ваше ФИО
- Возраст
- Телефон
- Образование, специальность
- Немного о себе
- Какую помощь Вы хотели бы оказывать:
- Сортировка гуманитарной помощи (вещевой и продуктовой)
- Участие в благотворительных и просветительских акциях
- Распространение просветительских материалов, например, буклетов, брошюр и проч.
- Помощь в полиграфии (печать)
- Помощь в решении бытовых проблем (мелкий ремонт, починка, разгрузка)
- Помощь координаторам направлений, обзвон добровольцев
- Подготовка и проведение праздничных мероприятий
- Присмотр за ребенком, помощь с уроками
- Проведение творческих мастер-классов
- Проведение занятий школы материнства
- Проведение развивающих занятий с детьми
- Проведение лекций в школах, ссузах и вузах (наличие педагогического/психологического/медицинского образования)
- Оказание психологической помощи кризисным беременным и семьям (наличие соответствующего образования)
- Оказание юридической помощи подопечным и организации (наличие соответствующего образования)
- Фото-видео съемка, монтаж (наличие профессиональной/полупрофессиональной камеры)
- Копирайтинг и рерайтинг
- Разработка дизайна промоматериалов, например, листовок, стендов и проч.
- Разработка методических материалов (наличие соответствующего образования)
- Организация рекламы в прессе, на радио и телевидении
- Поиск благотворителей и партнеров
- Иное (написать) поле как здесь https://rusprolife.ru/prisoedinitsya/
Это все чекбоксы
Вместо "Я даю согласие..." - как здесь в конце https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZE8RZCFYnjq3t0x37kWS4ofKKiAGs9dFgQ2noplVK37gO-g/viewform только не Дом для мам, а Умиление)
Кнопка Отправить
Пишите по срокам и ценам. Спасибо.
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