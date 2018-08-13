Адаптивная форма отправки (верстка)

Здравствуйте!

Сайт https://www.czm-umilenie.ru/stat-dobrovolcem.html

нужно сверстать адаптивную форму отправки, под стиль стайта.

За образец пунктов берем http://ekbmiloserdie.ru/home/volunteeranketa/go

Поля такие:

Ваше ФИО

Возраст

Телефон

E-mail

Образование, специальность

Немного о себе

Какую помощь Вы хотели бы оказывать:

- Доставка на личном транспорте (подопечных и гуманитарной помощи)

- Сортировка гуманитарной помощи (вещевой и продуктовой)

- Участие в благотворительных и просветительских акциях

- Распространение просветительских материалов, например, буклетов, брошюр и проч.

- Помощь в полиграфии (печать)

- Помощь в решении бытовых проблем (мелкий ремонт, починка, разгрузка)

- Помощь координаторам направлений, обзвон добровольцев

- Подготовка и проведение праздничных мероприятий

- Присмотр за ребенком, помощь с уроками

- Проведение творческих мастер-классов

- Проведение занятий школы материнства

- Проведение развивающих занятий с детьми

- Проведение лекций в школах, ссузах и вузах (наличие педагогического/психологического/медицинского образования)

- Оказание психологической помощи кризисным беременным и семьям (наличие соответствующего образования)

- Оказание юридической помощи подопечным и организации (наличие соответствующего образования)

- Фото-видео съемка, монтаж (наличие профессиональной/полупрофессиональной камеры)

- Копирайтинг и рерайтинг

- Разработка дизайна промоматериалов, например, листовок, стендов и проч.

- Разработка методических материалов (наличие соответствующего образования)

- Организация рекламы в прессе, на радио и телевидении

- Поиск благотворителей и партнеров

- Иное (написать) поле как здесь https://rusprolife.ru/prisoedinitsya/

Это все чекбоксы

Вместо "Я даю согласие..." - как здесь в конце https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZE8RZCFYnjq3t0x37kWS4ofKKiAGs9dFgQ2noplVK37gO-g/viewform только не Дом для мам, а Умиление)

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Пишите по срокам и ценам. Спасибо.