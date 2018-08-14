Быстро сверстать простую страницу

У нас есть страница https://prazdnikon.ru/organizaciya-prazdnikov

(сайт на ворд пресс, сконструирован в Элементоре)

нам нужно сверстать ее к такому виду: http://joxi.ru/V2Vp77etxB5bjr

и разместить на поддоме (https://land.prazdnikon.ru)

(!)все изменения касаются только этой страницы, т..е на всех остальных страницах меню, подвал и все остальное остается таким же как и было

Меню - убрать все кнопки, сделать неактивным логотип - чтобы на него нельзя было нажать

на телефон и кнопку обратного звонка в меню нажать можно - здесь все без изменений

(!)Меню не ползает вместе со скролом экрана

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Подвал - остается только нижняя часть, без формы заявки

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ссылки поменять на эти (НО: это виджет является глобальным - расположен на многих страницах и если в одном месте поменять ссылки то они поменяются везде, нам так не нужно, нам нужно чтобы ссылки поменялись только на этой странице)

Детские

https://prazdnikon.ru/deti

Юбилеи

https://land.prazdnikon.ru/yubilei

Корпоратив

https://prazdnikon.ru/korporativy-msk

Выписка

https://prazdnikon.ru/vipiska

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скорость загрузки должна быть меньше 1 секунды, в принципе она сейчас такая и есть, просто не должна увеличиться

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на мобильных также чтобы все хорошо отображалось

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ВНИМАНИЕ!

Часто сталкиваюсь с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все вышеперечисленное будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки это минус 10% от оплаты.