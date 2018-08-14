Нужно в адаптиве сверстать лендинг и 2 странички блога, макет импортируем на зеплин, по срокам до пятницы. С макетом можно ознакомится тут - https://www.dropbox.com/sh/yqfwag9c5dit47t/AABBRx8QrgwMZbiyjjeapZQPa?dl=0
Быстро сверстать простую страницу
У нас есть страница https://prazdnikon.ru/organizaciya-prazdnikov
(сайт на ворд пресс, сконструирован в Элементоре)
нам нужно сверстать ее к такому виду: http://joxi.ru/V2Vp77etxB5bjr
и разместить на поддоме (https://land.prazdnikon.ru)
(!)все изменения касаются только этой страницы, т..е на всех остальных страницах меню, подвал и все остальное остается таким же как и было
Меню - убрать все кнопки, сделать неактивным логотип - чтобы на него нельзя было нажать
на телефон и кнопку обратного звонка в меню нажать можно - здесь все без изменений
(!)Меню не ползает вместе со скролом экрана
---
Подвал - остается только нижняя часть, без формы заявки
---
ссылки поменять на эти (НО: это виджет является глобальным - расположен на многих страницах и если в одном месте поменять ссылки то они поменяются везде, нам так не нужно, нам нужно чтобы ссылки поменялись только на этой странице)
Детские
Юбилеи
https://land.prazdnikon.ru/yubilei
Корпоратив
https://prazdnikon.ru/korporativy-msk
Выписка
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скорость загрузки должна быть меньше 1 секунды, в принципе она сейчас такая и есть, просто не должна увеличиться
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на мобильных также чтобы все хорошо отображалось
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ВНИМАНИЕ!
Часто сталкиваюсь с ситуацией, что некоторые люди обещают сделать к такому-то времени такую-то работу, но по факту делают ее дольше или не так как обещали, поэтому чтобы избежать этого мы с Вами обговариваем четкий срок к которому все вышеперечисленное будет готово (например, до завтра до 10:00) и цена договоренности с Вашей стороны, что каждый час просрочки это минус 10% от оплаты.
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