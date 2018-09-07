Необходимо сверстать сайт по psd макетам под opencart, есть адаптив, под него тоже всё отрисовано. Разделы сайта: Главная, страница категории, страница товара, ЛК, корзина, оформление заказа, блог, страница блога. Тут привьюшик, для ознакомления: ...
Верстка лендинга
Нужно в адаптиве сверстать лендинг и 2 странички блога, макет импортируем на зеплин, по срокам до пятницы.
С макетом можно ознакомится тут - https://www.dropbox.com/sh/yqfwag9c5dit47t/AABBRx8QrgwMZbiyjjeapZQPa?dl=0
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