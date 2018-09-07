Верстка лендинга

Нужно в адаптиве сверстать лендинг и 2 странички блога, макет импортируем на зеплин, по срокам до пятницы.

С макетом можно ознакомится тут - https://www.dropbox.com/sh/yqfwag9c5dit47t/AABBRx8QrgwMZbiyjjeapZQPa?dl=0