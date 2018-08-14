Сделать мобильную версию сайта на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок181 просмотр

На сайте tbus.com.ua/ установлена тема оформления, у которой нет мобильной версии. 

Нужно ее сделать. 

Указывайте цену и сроки.

WordPress
7 лет назад
svzem
52 года
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
7 лет назад
$20
2 дня
Михаил сделал все очень быстро и качественно. Постоянно на связи, учел все пожелания. Рекомендую однозначно!
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Заявки фрилансеров

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
7 лет назад

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