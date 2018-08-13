Доработки по верстке фронтенд шаблонов: карточка товара, выдача поиска

У нас есть страница https://prazdnikon.ru/organizaciya-prazdnikov (сайт на ворд пресс, сконструирован в Элементоре) нам нужно сверстать ее к такому виду: http://joxi.ru/V2Vp77etxB5bjr и разместить на поддоме (https://land.prazdnikon.ru) (!)все изменения касаются только этой страницы, ...