Доработки по верстке фронтенд шаблонов: карточка товара, выдача поиска

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок214 просмотров

Доработки по верстке фронтенд шаблонов: карточка товара, выдача поиска и т.п.

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7 лет назад
torrems
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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