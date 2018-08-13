Здравствуйте, требуется сверстать из psd макета адаптивное выпадающее меню для сайта. Пример прикрепил. Меню должно быть легким, минимум скриптов, кроссбраузерным, валидным.
Доработки по верстке фронтенд шаблонов: карточка товара, выдача поиска
Доработки по верстке фронтенд шаблонов: карточка товара, выдача поиска и т.п.
Подробности после выбора исполнителя.
Оставляйте ваш скайп для связи.
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