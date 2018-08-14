Правки на сайте

Техническое задание по ссылке https://docs.google.com/document/d/1gehUhY1CNpZjWO... Там же ссылка на макеты. Необходима адаптивная верстка макетов. Анимации много, но часть можно выкинуть, все обсуждается. Оценивайте пожалуйста свои силы. Также перевес в сторону исполнителей, с ...