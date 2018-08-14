Правки на сайте

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Закрыт10 заявок173 просмотра

ТЗ прикрепляю в файле

Наш сайт https://vk.cc/8njGUl 

Сделать все в соответствии с файлом который прикрепил

Укажите сроки и цену

7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров