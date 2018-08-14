Адаптивная верстка и натяжка на Битрикс сайта для театра

Требуется выполнить адаптивную верстку и натяжку на Битрикс согласно макетам: https://yadi.sk/d/9Fuljww83Zvky8

Требования:

1. Соответствие макетам на ПК 100%

2. Адаптация на ваше усмотрение

3. Анимации должны присутствовать, слайдеры работать, кнопки реагировать на наведение и нажатие (изменение цвета, заливкой или прозрачностью)

4. Валидность, кроссбраузерность верстки, оптимизация верстки для быстрой загрузки

5. Контент, полностью редактируемый из админки.

Оплата:

Поэтапная - делаем верстку, закрываем часть. Натягиваем - закрываем остаток. Можно сделать промежуточные этапы оплаты - сдаете половину макетов в верстке, получаете часть. Еще половину - вторую часть. Ну и т.д.

Макеты с пояснениями здесь: https://yadi.sk/d/425_yf5T3aCmnk - отметил самые важные момент, остальное считаю верным обсуждать уже в текущем режиме.