Сверстать html-код формы охвата в Tilda

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Закрыт1 заявка212 просмотров

Все сайты сверстаны на Tilda, сейчас подключаю СРМ, нужно настроить форму охвата так, чтобы сохранить форму дизайна тильды.

Нужно перенести html код, чтобы сохранить настройки дизайна Tilda

HTMLTilda
7 лет назад
subjectdev
Ксения 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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