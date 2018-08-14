Доработки по верстке фронтенд шаблонов: карточка товара, выдача поиска и т.п. Подробности после выбора исполнителя. Оставляйте ваш скайп для связи.
Сверстать html-код формы охвата в Tilda
Все сайты сверстаны на Tilda, сейчас подключаю СРМ, нужно настроить форму охвата так, чтобы сохранить форму дизайна тильды.
Нужно перенести html код, чтобы сохранить настройки дизайна Tilda
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