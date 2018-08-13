Верстка с использованием сетки bootstrap

$45
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок402 просмотра

Макет будет предоставлен в sketch 

По желанию: использовать вебпак или галп

BootstrapSketch
7 лет назад
DMplato
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bibaandboba
Олег Пеляк 
32 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$45
2 дня

Заявки фрилансеров

bibaandboba
Олег Пеляк 
32 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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