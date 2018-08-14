Yuna-Opt Shop

1. Требуется сверстать шаблоны каталога товаров, карточки товара и общий шаблон интернет-магазина под СМС Битрикс версия Бизнес по предоставляемому образцу. Шаблоны должны быть в формате, пригодном для портирования в СМС.

2. Требуется специалист по интеграции магазина Битрикс-Бизнес с имеющейся системой 1С Управление торговлей заказчика. Требуется портировать товарные позиции в систему.