Сверстать 2 страницы с адаптивом

$400
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка235 просмотров

Здравствуйте,

Есть задача по адаптивной верстке. Макет делался похожим на https://www.svyaznoy.ru

Есть нюанс, что на макете есть не все и какие-то элементы и адаптив надо сделать похожими, как на связном, более подробно я написал ниже в тз.

Все это дело будет натягиваться на OpenCart 2.3

Надо сверстать 2 страницы с адаптивом.

Ниже задание, там же ссылки на psd (они есть отдельно еще ниже).

Главная

http://www.evernote.com/l/AW02vTH7f3JNobX7l1N-7GrlqhmPafaAwxA/

Страница товара

http://www.evernote.com/l/AW1Rl0ktgQdDL7TIXxbFpKDmQnpssgmKTp8/

Ссылки на макет отдельно

Главная

https://yadi.sk/d/WNU7z-2H3ZwRVc

Окна

https://yadi.sk/d/wNMzn7wK3ZwRYp

https://yadi.sk/i/5PCXc8Ls3ZwRf6

https://yadi.sk/i/TEdZig1a3ZwRga

https://yadi.sk/i/ZTW3jGhQ3ZwRhQ

Мобильная главной

https://yadi.sk/d/Py0ejXJG3ZwRbQ

Карточка товара

https://yadi.sk/d/273y5pcP3ZwRdF

И на гугле

https://drive.google.com/open?id=1L2Jyl0hGfj0As68NflosaCvxzPzwM9bR

Opencart
7 лет назад
noVe
39 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
21 день назад
7 лет назад
$400
14 дней
Евгений отлично справился с задачей. Сроки, качество работы, общение в процессе - все на высшем уровне. Правки и забытые в ТЗ хотелки - оперативно и безвозмездно. Если у вас есть представление того, что вы хотите и можете это описать, Евгений это сделает в точности, как вы хотите. Не все так могут, а он могет :) Евгений, спасибо!
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Заявки фрилансеров

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
21 день назад
7 лет назад

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