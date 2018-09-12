Все сайты сверстаны на Tilda, сейчас подключаю СРМ, нужно настроить форму охвата так, чтобы сохранить форму дизайна тильды. Нужно перенести html код, чтобы сохранить настройки дизайна Tilda
Сверстать 2 страницы с адаптивом
Здравствуйте,
Есть задача по адаптивной верстке. Макет делался похожим на https://www.svyaznoy.ru
Есть нюанс, что на макете есть не все и какие-то элементы и адаптив надо сделать похожими, как на связном, более подробно я написал ниже в тз.
Все это дело будет натягиваться на OpenCart 2.3
Надо сверстать 2 страницы с адаптивом.
Ниже задание, там же ссылки на psd (они есть отдельно еще ниже).
Главная
http://www.evernote.com/l/AW02vTH7f3JNobX7l1N-7GrlqhmPafaAwxA/
Страница товара
http://www.evernote.com/l/AW1Rl0ktgQdDL7TIXxbFpKDmQnpssgmKTp8/
Ссылки на макет отдельно
Главная
https://yadi.sk/d/WNU7z-2H3ZwRVc
Окна
https://yadi.sk/d/wNMzn7wK3ZwRYp
https://yadi.sk/i/5PCXc8Ls3ZwRf6
https://yadi.sk/i/TEdZig1a3ZwRga
https://yadi.sk/i/ZTW3jGhQ3ZwRhQ
Мобильная главной
https://yadi.sk/d/Py0ejXJG3ZwRbQ
Карточка товара
https://yadi.sk/d/273y5pcP3ZwRdF
И на гугле
https://drive.google.com/open?id=1L2Jyl0hGfj0As68NflosaCvxzPzwM9bR
Выбранный исполнитель
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