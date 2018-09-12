Здравствуйте,

Есть задача по адаптивной верстке. Макет делался похожим на https://www.svyaznoy.ru

Есть нюанс, что на макете есть не все и какие-то элементы и адаптив надо сделать похожими, как на связном, более подробно я написал ниже в тз.

Все это дело будет натягиваться на OpenCart 2.3

Надо сверстать 2 страницы с адаптивом.

Ниже задание, там же ссылки на psd (они есть отдельно еще ниже).

Главная

http://www.evernote.com/l/AW02vTH7f3JNobX7l1N-7GrlqhmPafaAwxA/

Страница товара

http://www.evernote.com/l/AW1Rl0ktgQdDL7TIXxbFpKDmQnpssgmKTp8/

Ссылки на макет отдельно

Главная

https://yadi.sk/d/WNU7z-2H3ZwRVc

Окна

https://yadi.sk/d/wNMzn7wK3ZwRYp

https://yadi.sk/i/5PCXc8Ls3ZwRf6

https://yadi.sk/i/TEdZig1a3ZwRga

https://yadi.sk/i/ZTW3jGhQ3ZwRhQ

Мобильная главной

https://yadi.sk/d/Py0ejXJG3ZwRbQ

Карточка товара

https://yadi.sk/d/273y5pcP3ZwRdF

И на гугле

https://drive.google.com/open?id=1L2Jyl0hGfj0As68NflosaCvxzPzwM9bR