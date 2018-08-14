Верстка сайта Competera длительно сотрудничество

Добрый день.

Ищем человека, который поможет с версткой сайта. Желательно, для длительного сотрудничества. Проектов и задач много. Нужен человек, который сможет выделять 3-4 часа в день.

Если вы рассматриваете подобный оффер, то вышлю детали.

Спасибо.