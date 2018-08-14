Приветствую! Требуется выполнить адаптивную верстку портала. Дизайн разработан по бутстраповской сетке. Страниц более 15 шт. Оставляйте заявки, претендентам скину все макеты. Оформление заявки: 1) Список сверстанных сайтов ...
Верстка сайта Competera длительно сотрудничество
Добрый день.
Ищем человека, который поможет с версткой сайта. Желательно, для длительного сотрудничества. Проектов и задач много. Нужен человек, который сможет выделять 3-4 часа в день.
Если вы рассматриваете подобный оффер, то вышлю детали.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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