Вёрстка лендинга с адаптивом, согласно дизайн-макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок192 просмотра

Необходимо сверстать лендинг, согласно дизайн-макета во вложении. 

Верстать нужно с учётом адаптива на бутстрапе, потому как футер и хедер уже свёрстаны на предыдущем проекте

Отрисосывывать адаптив не стали, потому как логично понятно, как блоки должны выглядеть в адаптиве.

По сути нужно сверстать только контент между футером и хедером и внедрить эту вёрстку в CMS 1С-Битрикс, как и куда внедрять я покажу, и проверить корректность работы после внедрения.

Исходник в PSD предоставлю.

Bootstrap
7 лет назад
nikmedvedev
Никита 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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