Вёрстка лендинга с адаптивом, согласно дизайн-макета

Необходимо сверстать лендинг, согласно дизайн-макета во вложении.

Верстать нужно с учётом адаптива на бутстрапе, потому как футер и хедер уже свёрстаны на предыдущем проекте

Отрисосывывать адаптив не стали, потому как логично понятно, как блоки должны выглядеть в адаптиве.

По сути нужно сверстать только контент между футером и хедером и внедрить эту вёрстку в CMS 1С-Битрикс, как и куда внедрять я покажу, и проверить корректность работы после внедрения.

Исходник в PSD предоставлю.