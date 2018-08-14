Сверстать приложение для соцсети одноклассники

Имеется форма на сервере которая отображается как приложение в соцсети отдноклассники.

На форме логотип, 3 строчки текста, два текстовых поля и кнопка отправить.

Нужно сверстать форму так чтобы с десктопа, планшета и мобильного форма отображалась нормально и была удобной для заполнения.