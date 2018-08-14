Нужно адаптивно сверстать Landing Page

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт40 заявок349 просмотров

Нужно адаптивно сверстать Landing Page, макет ниже, есть только десктопная версия.

7 лет назад
Lead-Me
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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