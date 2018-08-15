Правка адаптивной верстки сайта для мобильных устройств

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок239 просмотров

Для мобильных устройств нужно убрать горизонтальную прокрутку, а точнее сайт сдвигается влево и появляется пустое пространство (при перелистывании слайда или просто по контенту пальцем в сторону). На ПК при минимальной ширине этот глюк не просматривается.

Сайт  на шаблоне midship.com.ua/2/ 

Скрин прикрепляю. Цену указывайте в рублях (оплата желательно Киви или через киви скину на ВМ, ЯД, пополнить номер телефона)

7 лет назад
IvanFeniks
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

pandal
Никита 
24 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Быстро решил проблему с багом верстки. Всё подробно написал что и где нужно править. Предложил несколько вариантов решения проблемы
Отличный заказчик все было во время оплачено Приятно работать

Заявки фрилансеров

pandal
Никита 
24 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад