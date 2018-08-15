Правка адаптивной верстки сайта для мобильных устройств

Для мобильных устройств нужно убрать горизонтальную прокрутку, а точнее сайт сдвигается влево и появляется пустое пространство (при перелистывании слайда или просто по контенту пальцем в сторону). На ПК при минимальной ширине этот глюк не просматривается.

Сайт на шаблоне midship.com.ua/2/

Скрин прикрепляю. Цену указывайте в рублях (оплата желательно Киви или через киви скину на ВМ, ЯД, пополнить номер телефона)