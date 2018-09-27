Обожаю делать качественно!
Здравствуйте меня зовут Юрий!
Я предоставляю услуги верстальщика. Моя главная специализация - это создание сайтов-визиток и Landing Page.
Если вам нужен сайт, адаптированный под все устройства и браузеры, советую обратиться ко мне!
Мои знания:
• HTML/CSS
• JAVA SCRIPT/jQuery
• Адаптивная вёрстка
• Кроссбраузерная вёрстка
• БЭМ
• Bootstrap 4
• Gulp
• Sass
• Parallax Effect (Параллакс эффект)
• Figma
Я против войны в Украине!
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$10
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
5 лет назад
Спасибо. В целом доволен. Работа выполнена быстро. Было много правок, но Юрий справился.
Ответный отзыв
Приятно работать с Михаилом. Оплата в срок, всегда на связи. В общем, сотрудничеством доволен!
$25
7 баллов
5 лет назад
Не доделал до конца, хоть и цена была снижена.
Ответный отзыв
Приятно работать с таким человеком, как Александр! Всегда на связи, грамотная и понятная постановка задачи, что самое главное - деньги в срок! Пошёл на уступки, большое ему спасибо. Сотрудничеством доволен!
$45
10 баллов
5 лет назад
Юрий - отличный исполнитель. Все выполнил качественно и в срок. Помог нам со сдачей проекта. Продолжаем сотрудничество. Рекомендуем!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен! Сразу видно, что работал с профессионалами, грамотная постановка задачи и всегда на связи! Оплата в срок!
$10
10 баллов
5 лет назад
Всё быстро и в оговоренные сроки. Работа понравилась)
Ответный отзыв
Приятно работать с Романом! Грамотная постановка задачи, деньги в срок. Сотрудничеством доволен.
$8
10 баллов
5 лет назад
Все сделано, рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно работать с Алексеем. Хорошая постановка задачи и деньги в срок! Рекомендую!