oloref

Юрий oloref

 
21 годРоссия/Новосибирск
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Обожаю делать качественно!

Здравствуйте меня зовут Юрий!

Я предоставляю услуги верстальщика. Моя главная специализация - это создание сайтов-визиток и Landing Page.

Если вам нужен сайт, адаптированный под все устройства и браузеры, советую обратиться ко мне!

Мои знания:

• HTML/CSS

• JAVA SCRIPT/jQuery

• Адаптивная вёрстка

• Кроссбраузерная вёрстка

• БЭМ

• Bootstrap 4

• Gulp

• Sass

• Parallax Effect (Параллакс эффект)

• Figma

HTMLCSSBootstrapFigmajQueryJavaSASSGulp
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$10
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Отзывы заказчиков
misvich
Михаил 
33 годаДания
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
9 баллов
5 лет назад
Сверстать страницу к уже имеющемуся сайту
Спасибо. В целом доволен. Работа выполнена быстро. Было много правок, но Юрий справился.
Приятно работать с Михаилом. Оплата в срок, всегда на связи. В общем, сотрудничеством доволен!
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gid
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
7 баллов
5 лет назад
Верстка адаптивного лендинга
Не доделал до конца, хоть и цена была снижена.
Приятно работать с таким человеком, как Александр! Всегда на связи, грамотная и понятная постановка задачи, что самое главное - деньги в срок! Пошёл на уступки, большое ему спасибо. Сотрудничеством доволен!
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a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$45
10 баллов
5 лет назад
Необходимо сверстать 6 страниц.
Юрий - отличный исполнитель. Все выполнил качественно и в срок. Помог нам со сдачей проекта. Продолжаем сотрудничество. Рекомендуем!
Сотрудничеством доволен! Сразу видно, что работал с профессионалами, грамотная постановка задачи и всегда на связи! Оплата в срок!
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GagablTaz
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Вёрстка 1 страницы по шаблону
Всё быстро и в оговоренные сроки. Работа понравилась)
Приятно работать с Романом! Грамотная постановка задачи, деньги в срок. Сотрудничеством доволен.
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allseo
37 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Верстка 1 страницы
Все сделано, рекомендую.
Приятно работать с Алексеем. Хорошая постановка задачи и деньги в срок! Рекомендую!
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