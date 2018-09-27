Обожаю делать качественно!

Здравствуйте меня зовут Юрий!

Я предоставляю услуги верстальщика. Моя главная специализация - это создание сайтов-визиток и Landing Page.

Если вам нужен сайт, адаптированный под все устройства и браузеры, советую обратиться ко мне!

Мои знания:

• HTML/CSS

• JAVA SCRIPT/jQuery

• Адаптивная вёрстка

• Кроссбраузерная вёрстка

• БЭМ

• Bootstrap 4

• Gulp

• Sass

• Parallax Effect (Параллакс эффект)

• Figma