Необходимо сверстать страницу вопроса на Stack Overflow в упрощенном формате с использованием Bootstrap 5. Используйте минимум дополнительных стилей и создайте легкий HTML-код. Образец страницы приложен к заказу. В ответе укажите слово 'stackoverflow', стоимость и сроки выполнения.
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Требуется сверстать полную копию страницы вопроса на Stack Overflow с использованием Bootstrap 5. Необходима максимально легкая HTML-структура и минимум дополнительных стилей. В ответе нужно указать слово 'stackoverflow', конечную стоимость и сроки выполнения.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется сверстать страницу вопроса, аналогичную stackoverflow, включая ответы и комментарии. Используйте только Bootstrap 5 и минимальное количество дополнительных стилей для достижения максимальной схожести с оригиналом.Завершен4 года назад
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Понимаю, что "красивее" очень странный критерий. Эта шапка сайта сделана больше 10 лет назад, по ней видно что она очень древняя. Нужно сделать похоже с новыми картинками (часть картинок зданий предоставлю) ...Баннеры13 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать верстку страницы, образец уже есть на сайте. В макете описано что требуется разместить. 1 страница, ничего сложного. Сразу напишите цену и сроки выполненияЗавершен7 лет назад
Нужна деобфускация кода на FLASHВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
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Нужно сверстать одностраничник, с единственным визуальным эффектом, это увеличение картинок при наведение мышью на них. (под шапкой сайта, соты, при наведении на каждую, плавно и быстро увеличивать поверх основной картинки). Вторая ...Завершен9 лет назад
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Сделать форму, состоящую из: Выбор языка анкеты: Страна подачи: Город подачи, тип визы, Вид услуги: Желаемая дата подачи документов с: По: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад