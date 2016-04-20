GagablTaz

Роман GagablTaz

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Сверстать страницу по образцу

    Необходимо сверстать страницу вопроса на Stack Overflow в упрощенном формате с использованием Bootstrap 5. Используйте минимум дополнительных стилей и создайте легкий HTML-код. Образец страницы приложен к заказу. В ответе укажите слово 'stackoverflow', стоимость и сроки выполнения.

    BootstrapHTML
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать страницу с вопросом на stackoverflow

    Требуется сверстать полную копию страницы вопроса на Stack Overflow с использованием Bootstrap 5. Необходима максимально легкая HTML-структура и минимум дополнительных стилей. В ответе нужно указать слово 'stackoverflow', конечную стоимость и сроки выполнения.

    BootstrapCSSHTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Вёрстка сайта, аналог stackoverflow

    Требуется сверстать страницу вопроса, аналогичную stackoverflow, включая ответы и комментарии. Используйте только Bootstrap 5 и минимальное количество дополнительных стилей для достижения максимальной схожести с оригиналом.

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Раскладка плитки (Hexagon - шестиугольная) из 3 цветов.

    Требуется сделать раскладку плитки (7,5 м2 неправильной формы) Плитка шестиугольная В коллекции 3 цвета будет В начале комнаты преобладать темный цвет, потом переход в светлые Раскладка рандомная, не более 3 плиток ...

    Интерьеры и Экстерьеры9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перерисовать шапку сайта. Сделать красивее

    Понимаю, что "красивее" очень странный критерий.  Эта шапка сайта сделана больше 10 лет назад, по ней видно что она очень древняя. Нужно сделать похоже с новыми картинками (часть картинок зданий предоставлю)  ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вёрстка 1 страницы по шаблону

    Сделать верстку страницы, образец уже есть на сайте. В макете описано что требуется разместить. 1 страница, ничего сложного. Сразу напишите цену и сроки выполнения

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Правки в интернет магазине - webasyst shop script 7

    Указывайте сразу цену и сроки. Никаких "давайте обсудим, прошу рассмотреть меня, готовы взяться за проект и т.д." Прочитайте описание задания и конструктивно ответь по цене и времени. Если не будет данных ответов, сразу отклоняю ...

    Webasyst
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • API для ЕАИСТО и РСА

    Здравствуйте. Нужно готовое api или уже подключений скрипт для проверки диагностических карт в базе ЕАИСТО и РСА по госномеру и vin Готов рассмотреть предложения. Нужен только рабочий вариант! ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсер данных из txt файла

    Работа с файлом, его размер примерно 200-400 Мб. Структура файла: 2016-04-20 00:09:52   ID-71 95.134.29.211    Right-8 PostApp   Галина Лучечко  hwid12345 2016-04-20 00:09:57   ID-138 37.57.176.66    Right-6 ViewAppModer   Наталья Дидошик  ...

    Прикладное ПО34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка простецкого шаблона

    $8

    Нужно сверстать одностраничник, с единственным визуальным эффектом, это увеличение картинок при наведение мышью на них. (под шапкой сайта, соты, при наведении на каждую, плавно и быстро увеличивать поверх основной картинки). Вторая ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

mrjavo
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Вёрстка сайта, аналог stackoverflow
Bootstrap
Заказчик самый лучший. Деньги во время
Всё как оговорено. Редкость для фриланса)
Ответный отзыв
oloref
Юрий 
23 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Вёрстка 1 страницы по шаблону
Приятно работать с Романом! Грамотная постановка задачи, деньги в срок. Сотрудничеством доволен.
Всё быстро и в оговоренные сроки. Работа понравилась)
Ответный отзыв
evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Верстка простецкого шаблона
Сотрудничеством доволен!
Очень быстро и качественно!
Ответный отзыв
rbarantsevich
Роман 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Форма с проверками, с выводом данных из файла
Отличный заказчик, своевременная оплата
Быстро и качественно
Ответный отзыв