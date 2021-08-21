Добрый день. Всем заказчикам которые хотят работать с мной, знайте что вы обращаетесь к человеку который профессионально выполняет свою работу
Меня зовут Джавохир. Я веб Full-stack программист. Пишу в основном на PHP. И дружолюбен с JavaScript
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$11
9 баллов
2 года назад
Джавохир хорошо выполнил поставленную задачу. По срокам было чуть дольше заявленного, но нам было не критично. Рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв
Спасибо. Заказчиком очень доволен. во время оплачивает заказ.
$10
10 баллов
2 года назад
Всё как оговорено. Редкость для фриланса)
Ответный отзыв
Заказчик самый лучший. Деньги во время