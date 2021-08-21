mrjavo

Джавохир mrjavo

 
24 годаУзбекистан/Самарканд
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Добрый день. Всем заказчикам которые хотят работать с мной, знайте что вы обращаетесь к человеку который профессионально выполняет свою работу

Меня зовут Джавохир. Я веб Full-stack программист. Пишу в основном на PHP. И дружолюбен с JavaScript

PHPJavascript
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
pavlina113
Алина 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$11
9 баллов
2 года назад
CSS-стиль веб-формы
Джавохир хорошо выполнил поставленную задачу. По срокам было чуть дольше заявленного, но нам было не критично. Рекомендую исполнителя.
Спасибо. Заказчиком очень доволен. во время оплачивает заказ.
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GagablTaz
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Вёрстка сайта, аналог stackoverflow
Всё как оговорено. Редкость для фриланса)
Заказчик самый лучший. Деньги во время
Ответный отзыв