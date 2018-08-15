Копия лендинга

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок124 просмотра

Имеется лендинг: new-theme.ru, сделанный давно одним нехорошим и криворуким человеком. Буду перезаливать его на другой хостинг. Что нужно сделать: снять копию этого лендинга и поправить несколько деталей. Что я хочу получить: папку в которой будут index.html, style.css, папка images с картинками, папка js, со всем работающим функционалом. Т.е. я хочу залить это все на хостинг и чтобы все работало. Детали обсужу в предложениях. Оплата по факту выполнения, яндекс, киви, карта, куда угодно.

JavaScript
7 лет назад
hympik
Сергей 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mur4ik18
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$30
1 день
Хороший исполнитель, все качественно и в срок! Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую!!Спасибо вам Сергей

Заявки фрилансеров

mur4ik18
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад