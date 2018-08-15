Копия лендинга

Имеется лендинг: new-theme.ru, сделанный давно одним нехорошим и криворуким человеком. Буду перезаливать его на другой хостинг. Что нужно сделать: снять копию этого лендинга и поправить несколько деталей. Что я хочу получить: папку в которой будут index.html, style.css, папка images с картинками, папка js, со всем работающим функционалом. Т.е. я хочу залить это все на хостинг и чтобы все работало. Детали обсужу в предложениях. Оплата по факту выполнения, яндекс, киви, карта, куда угодно.