Верстка макетов

Есть действующий сайт. Нужно обновить верстку. Макеты в psd. Работать на живом сайте. Верстка фиксированная, только для декстопа.

Сделать нужно за два дня. Объем соответствующий.

Детали дам в личку. Оплата по готовности 2000 руб.