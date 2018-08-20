Верстка макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок242 просмотра

Есть действующий сайт. Нужно обновить верстку. Макеты в psd. Работать на живом сайте. Верстка фиксированная, только для декстопа.

Сделать нужно за два дня. Объем соответствующий.

Детали дам в личку. Оплата по готовности 2000 руб.

7 лет назад
H2O2
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
7 лет назад
$30
2 дня
Все сделано хорошо, грамотно, профессионально и вовремя. Весьма рекомендую к сотрудничеству! Евгению успехов!
Грамотная задача, оплата вовремя. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
7 лет назад