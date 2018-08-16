Нужно отредактировать страницы сайта, удалить не нужный код.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок151 просмотр

Есть сайт, примерно 50 страниц.

Нужно удалить не нужные линки, косяки кода, заменить урлы. Некоторые страницы не грузятся из-за расширения htm, или не верного пути. Нужно прописать верные пути до страниц и переделать расширение из htm в html где это необходимо.

В общем нужно чтобы страницы все открывались. , нужно по всем пройтись и подкорректировать пути, где это необходимо.

HTML
7 лет назад
denisadmin
Марков 
78 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

danielMakDev
Даниил 
23 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$15
1 день
Выполнил верстку. Рекомендую!
Подробное ТЗ. Оплатил в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

danielMakDev
Даниил 
23 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад