Нужно отредактировать страницы сайта, удалить не нужный код.

Есть сайт, примерно 50 страниц.

Нужно удалить не нужные линки, косяки кода, заменить урлы. Некоторые страницы не грузятся из-за расширения htm, или не верного пути. Нужно прописать верные пути до страниц и переделать расширение из htm в html где это необходимо.

В общем нужно чтобы страницы все открывались. , нужно по всем пройтись и подкорректировать пути, где это необходимо.