Имеется лендинг: new-theme.ru, сделанный давно одним нехорошим и криворуким человеком. Буду перезаливать его на другой хостинг. Что нужно сделать: снять копию этого лендинга и поправить несколько деталей. Что я хочу получить: папку в которой будут ...
Починить сайт на Yupe CMS
Добрый день!
Главную страницу починили, все остальные страницы существуют, но почему-то не открываются из-за этой ошибки (см. скриншот)
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