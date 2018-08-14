Починить сайт на Yupe CMS

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Закрыт1 заявка111 просмотров

Добрый день!

Сайт http://berestalab.com

Главную страницу починили, все остальные страницы существуют, но почему-то не открываются из-за этой ошибки (см. скриншот)

7 лет назад
ilayri
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров