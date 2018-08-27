Очень срочно нужен верстальщик
Необходимо натянуть верстку на Wordpress.
Добрый день всем.
Есть сайт на ModX:
Необходимо пересадить верстку на Wordpress и учесть все детали полноценного сайта, оптимально для SEO и т. д.
Исходники верстки предоставлю.
Как вариант - сверстать по новой и посадить на Wordpress.
Выбранный исполнитель
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