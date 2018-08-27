Необходимо натянуть верстку на Wordpress.

Добрый день всем.

Есть сайт на ModX:

http://infomilan.ru/

Необходимо пересадить верстку на Wordpress и учесть все детали полноценного сайта, оптимально для SEO и т. д.

Исходники верстки предоставлю.

Как вариант - сверстать по новой и посадить на Wordpress.