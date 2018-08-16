Сверстать внутр страницу (на базе имеющегося сайта и макета)

Имеется лендинг: new-theme.ru, сделанный давно одним нехорошим и криворуким человеком. Буду перезаливать его на другой хостинг. Что нужно сделать: снять копию этого лендинга и поправить несколько деталей. Что я хочу получить: папку в которой будут ...