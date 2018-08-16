Сверстать внутр страницу (на базе имеющегося сайта и макета)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок237 просмотров

Есть дизайн макет внутренней страницы. Нужно сверстать и подсоединить к сайту

Вот ссылка на превью макета http://prntscr.com/kisnw2

(сам макет в psd)

Оплата Сбер, ВМ, Киви, PayPal

В заявке просьба сразу писать стоимость

Студии не рассматриваю

7 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
7 лет назад
$7
1 день
Михаил всё сделал качественно и быстро. Постоянно на связи. Хороший специалист. Рекомендую к сотрудничеству!
Приятно было сотрудничать с Сергеем. Четко поставленное задание и быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка Landing Page

    Необходимо сверстать landing-page с анимацией элементов и мобильной адаптацией.  По ссылке комментарии от дизайнера по анимации https://yadi.sk/i/18LjCZIz3a7zbN

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать и натянуть на WP

    $50

    Есть дизайн главная страница, страница раздела и страница новости. Нужно сверстать качественно и натянуто на вордпресс. Оставляйте скайп. Требования : валидность, кросбраузерность , адаптивность.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужно отредактировать страницы сайта, удалить не нужный код.

    $15

    Есть сайт, примерно 50 страниц. Нужно удалить не нужные линки, косяки кода, заменить урлы. Некоторые страницы не грузятся из-за расширения htm, или не верного пути. Нужно прописать верные пути до страниц и переделать ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Адаптация формы заказа на сайте для мобильных устройств.

    Добрый день! Есть сайт webmabo.ru На нем есть форма заказа пробного урока. Её надо адаптировать для мобильных устройств. Т.е. чтобы форма помещалась на экран мобильного телефона и ноутбука.

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Починить сайт на Yupe CMS

    Добрый день! Сайт http://berestalab.com Главную страницу починили, все остальные страницы существуют, но почему-то не открываются из-за этой ошибки (см. скриншот)

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копия лендинга

    $15

    Имеется лендинг: new-theme.ru, сделанный давно одним нехорошим и криворуким человеком. Буду перезаливать его на другой хостинг. Что нужно сделать: снять копию этого лендинга и поправить несколько деталей. Что я хочу получить: папку в которой будут ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка макетов

    Есть действующий сайт. Нужно обновить верстку. Макеты в psd. Работать на живом сайте. Верстка фиксированная, только для декстопа. Сделать нужно за два дня. Объем соответствующий. Детали дам в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Правка адаптивной верстки сайта для мобильных устройств

    Для мобильных устройств нужно убрать горизонтальную прокрутку, а точнее сайт сдвигается влево и появляется пустое пространство (при перелистывании слайда или просто по контенту пальцем в сторону). На ПК при минимальной ширине этот глюк не просматривается. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад