Модификация аддона DragonByteShop для Xenforo 2

Веб-программированиеЗавершен1 заявка186 просмотров
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Необходимо подредактировать уже рабочий скрипт (DragonByteShop) для форума (движок xenforo; яз. программирования: jquery, php). 

Суть задания: 

Скрипт добавляет на форум магазин. Так вот в этом магазине можно купить один и тот же предмета несколько раз. Соответственно, они добавляются в инвентарь пользователя, каждый отдельно. Этот момент и надо изменить. Хотелось бы чтобы при покупке одинаковых предметов, в инвентаре был лишь один предмет с параметром количества.

5 лет назад
artionmoon
Артём 
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Выбранный исполнитель
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