Модификация аддона DragonByteShop для Xenforo 2

Необходимо подредактировать уже рабочий скрипт (DragonByteShop) для форума (движок xenforo; яз. программирования: jquery, php).

Суть задания:

Скрипт добавляет на форум магазин. Так вот в этом магазине можно купить один и тот же предмета несколько раз. Соответственно, они добавляются в инвентарь пользователя, каждый отдельно. Этот момент и надо изменить. Хотелось бы чтобы при покупке одинаковых предметов, в инвентаре был лишь один предмет с параметром количества.