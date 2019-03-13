Нужно реализовать правки на 2 сайтах

$200
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки190 просмотров
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Есть два сайта и по ним нужно реализовать данные правки:

1) https://drive.google.com/file/d/1f8X6Skk5fES1cPJ9FcJrguNstJhv1obY/view?usp=sharing

2) https://drive.google.com/file/d/1XLleOCPtzmKejYe60w00XqIk9UL9qkHr/view?usp=sharing

5 лет назад
DKor
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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