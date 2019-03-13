Парсер с сайта леруа мерлен на Opencart

$300
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок331 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Интернет-магазин на CMS Opencart 2.3. Нужно создать парсер для парсинга товара с сайта леруа мерлен с данной категории https://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/

Парсить должен:

В соответствующую категорию

Копировать: фото, цену, заголовок, описание, характеристики, отзывы

OpenCart
5 лет назад
Kostprof
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад