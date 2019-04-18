Устранить дублированные страницы на drupal

Веб-программированиеЗавершен1 заявка465 просмотров
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На сайте есть раздел с отзывами https://goo.gl/TDLSZ4 

Есть много не нужных дублированных страниц, более 1000 страниц вот такого плана https://goo.gl/b4StvL https://goo.gl/meXTqz

Есть предположение, что из-за формы добавления отзыва это происходит:

Нужно устранить.

Drupal
5 лет назад
chelgrey
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
TitarX
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
20 дней назад
5 лет назад
$20
29 дней
Все отлично
Отличное сотрудничество. Спасибо!