Настроить импорт Вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки225 просмотров
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Подробное описание

Требования к исполнителю: понимание настройки импорта ВАРИАТИВНОГО ТОВАРА

ДАНО:

Шаблон: worldmart

Плагин: WooCommerce Variation Swatches (для отображения цвета в виде фото)

файл импорта. http://print.makito.es:8080/user/xml/ItemDataFile.php?pszinternal=252ed2b36454e3c0628cc1106e764ab4&ldl=ing

Товар вариативный, цвет размер. Цвет выводится в виде фото http://shivagifts.tattoovisage.ru/product/zhilet-uteplennyj-malaga-belyj/

5 лет назад
bregovski
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$250
10 дней
WMZ