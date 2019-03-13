Интегрировать сайт с битрик24 по API со всех форм сайта https://vk.cc/99O5Ua Создается новая сделка в CRM и новый контакт на ответственного Название сайта Название формы Поля формы
Seo оптимизация страницы / блога, исправление ошибок
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Нужно выполнить 8 правок на блог / страницы из лога проверки аналитика.
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