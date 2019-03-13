Полная переделка старого сайта

Сайт www.exrus.eu построен в 2011 году, разработчик использовал свой уникальный авторский код. Нам все сложнее взаимодействовать с разработчиком. Хочется поставить тот же продукт на современный технический фундамент, перекачать все ранее опубликованные статьи и прочую информацию со старой версии на новую и упростить технологию новых публикаций нашими авторами...

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