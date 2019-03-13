Интеграция amoCRM и сайта на Tilda

Привет, Тебе была быинтересна одна из вакансий? Если да то готов организрвать интервью с заказчиком. Для Frontend нужно хорошо ReactJS знать и джававскипт вцелом, для Backend Python/Java и иметь опыт работы программистом хотя бы 4-5 лет КомпанияСтарт-ап ...