Интеграция amoCRM и сайта на Tilda

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки138 просмотров
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Есть интернет-магазин на тильде с цифровыми товарами нужно интегрировать amoCRM и сделать следующее: 

1) Клиент добавляет товар в корзину (корзина уже настроена) 

2) Оплачивает картой с помощью Яндекс.Деньги или PayPal 

3) После подтверждения оплаты с Яндекса или PayPal заказ попадает в CRM  

4) Автоматически на почту которую указал клиент при покупке приходит письмо с цифровым товаром. (письма будут разные для каждого цифрового товара) 

Интересует стоимость и сроки реализации. 

Tilda
5 лет назад
drobinoleg
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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