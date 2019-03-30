Исправить ошибки в структурированных данных

На сайте https://woweuboost.com/ в футере и еще в паре мест есть ссылка на страницу с отзывами сервиса TrustPilot , Формируется эта ссылка скриптом от сервиса. Сейчас она сломалась, надо заменить на другой скрипт - код предоставим. ...