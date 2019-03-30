Исправить ошибки в структурированных данных

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Интересует исправление ошибок и предупреждений в структурированных данных - рисунок во вложении.  Пример: [table]cancel

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4 года назад
upas
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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