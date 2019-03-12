Выложить товар opencart

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Здравствуйте. 

Имеется товар с сайта автозапчастей который необходимо выложить на сайт с cms opencart 3. vps сервер

Необходимо обсудить структуру для экспорта с нашим программистом.

Требования к карточке товара:

1.  Изображение, Артирул, бренд, наименование товара- (которое надо поместить в категории товара)описание параметров товара, информация о производителе. (пример pic1 во влажении)

2.  Сделать дополнительные вкладки в карточке товара (описание, отзыва +применяемость +оригинальные номера)

3. Во вкладки "применяемость" расположить данные взятые с сайта донора в виде ссылок -марка (их много)-модель (их много) модификация(их много) (пример pic2 во влажении)

4. Во вкладке "оригинальные номера" разложить информацию так же марки машин (при клике на марку) - оригинальные номера ( pic3 как пример)

Имеются модули - Export/Import Tool (V3.19) for OpenCart 3.x ; Дополнительные вкладки в товаре.

Менеджерам магазина надо будет часто обновлять товар.

OpenCart
5 лет назад
sivilin
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад